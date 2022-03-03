3. cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre toprağa ne zaman düşüyor? Havalar ne zaman ısınacak?
3. cemre ne zaman düşecek? Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen cemrenin sonuncusu toprağa düşecek. Tüm cemrelerin düşmesiyle birlikte havaların ısındığına inanılırken, gözler son cemrenin tarihine çevrildi. İlk iki cemrenin düşmesi ile birlikte vatandaşlar havaların ısınacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, 3. cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre toprağa ne zaman düşüyor? Havalar ne zaman ısınacak? İşte cevaplar...
3. cemre ne zaman düşecek? Havaların ısınmasını temsil eden cemre, üç aşamada gerçekleşiyor. Soğuk kış günlerinin ardından havayı, suyu ve toprağı ısıttığına inanılan cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya düştü. Peki, 3. cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre toprağa ne zaman düşüyor? Havalar ne zaman ısınacak? İşte haberin detayları...
3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR?
İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü.
Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.
NEVRUZDA RİTÜELLER
Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.
Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.
"Semeni" geleneği de uzun yıllardır yaşatılıyor. Bu gelenekte, tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.
Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor. İnsanlar böylece yeni yılda her şeyin yeni olmasına özen gösteriyor.
Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden. Bu ritüel, ecdatla evladın buluşması olarak görülüyor. Kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösteriliyor.
Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Üremeyi ifade eden yumurtalar, bolluk için boyanıyor ve tokuşturuluyor. Ayrıca spor müsabakaları düzenleniyor, şarkılar söylenip dans ediliyor, şairler şiir okuyor.
Nevruzun tarihi Ergenekon'a dayandırıldığından o gün demir dövülerek Ergenekon'dan çıkış da kutlanıyor.
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