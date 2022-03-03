Üçüncü cemre ne zaman düşecek, tarih belli mi? Yaz ne zaman gelecek?
Üçüncü cemre ne zaman düşecek, tarih belli mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Soğuk kış aylarının ardından baharın gelişini müjdeleyen cemre birer hafta arayla havaya ve suya düştü. Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre, son kez toprağa düşecek ve tarımsal faaliyetler yeniden başlayacak. İşte, Üçüncü cemre ne zaman düşecek, tarih belli mi? Yaz ne zaman gelecek?
Üçüncü cemre ne zaman düşecek, tarih belli mi? Yaz ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kış mevsiminin bitişi ve bahar mevsiminin gelişinin habercisi olan ilk cemre 20 Şubat'ta havaya düşmüştü. Üç tane olan cemrenin ikincisi ise 27 Şubat'ta suya düştü. İşte, Üçüncü cemre ne zaman düşecek, tarih belli mi? Yaz ne zaman gelecek?
ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?
Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemrenin ilki havaya düştü. 'Sıcaklık' ve 'sıcaklığın yükselişi' anlamlarında kullanılan cemre, 26 Şubat'ta suya, 5 Mart'ta ise toprağa düşecek.
CEMRE NEDİR?
Türk Dil Kurumu'na göre cemre, 'Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi' demektir. Ateş, ve kor anlamına gelen cemrenin her yıl şubat ayı sonunda başlayan takvime göre önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü kabul ediliyor. Cemre düşmesi, bahar bayramı nevruzun yaklaştığına da işaret ediyor.
Cemre düşmesi hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor.
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