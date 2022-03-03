Ankara'da kar yağışı etkili oldu!
Son dakika haberine göre: Ankara’da akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Kentin birçok yerinde sürücüler mahsur kaldı.
Sürücülere ise vatandaşlar yardım etti. Birçok kişi otomobillerini uygun yere park ederek yürümeyi tercih etti. Yoğun kar yağışına ise ağaçlar kırılarak park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
KARISININ HAMİLE OLDUĞUNU İDDİA ETTİ EKİPLER SEFERBER OLDU
Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise Dikmen Caddesinde vakadan dönen 112 Acil Servis ekibinin yollarını açtı. O esnada bir vatandaş ise karısının hamile olduğunu iddia ederek yardım istedi. Ekiplerin ise zamanla yarışı başladı ve Çankaya Belediyesine bağlı olan Keklikpınarı Mahallesi 889'uncu Sokağın yollarını temizleyerek vatandaşa yardımcı oldu.
ANKARA VALİLİĞİ İSE KAR YAĞIŞI NEDENİYLE VATANDAŞLARI UYARMIŞTI
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren Ankara'nın güney ve doğusunda (Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Çubuk, Akyurt, Kalecik, Bala, Gölbaşı, Haymana, Şereflikoçhisar, Evren) yoğun kar yağışı beklendiğinden vatandaşlarımızın meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
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