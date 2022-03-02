02 Mart 2022, Çarşamba
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Denizli - Antalya - Muğla karayolu trafiğe kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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Denizli - Antalya - Muğla karayolu trafiğe kapandı

Son dakika haberleri... Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle saat 20.30 itibariyle trafiğe tamamen kapandı.

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