Kocasının dehşetinden sağ kurtuldu! Yaşadıkları kan dondurdu: Bıçağı kalbime doğru saplamaya çalıştı

"İMAM NİKAHINI DÜŞÜRECEĞİNİ SÖYLEYEREK BIÇAĞI BANA SAPLADI"

Aysun Acar, eşinin imam nikahı ile boşanacaklarını söyleyerek kendisini ikna ettiğini belirterek, "Evden ayrılalı 5 ay olmuştu. Tekrar geldi, son kez konuşmak istedi. Konuşmaya gittiğim zaman, 'İmam nikahıyla boşanalım. Bir hoca böyle yapmamı söyledi, önce arkanı dön ve kafanı göğe kaldır. Ben de bu şekilde seni boşayacağım' dedi. Ben o şekilde durdum, sonra koynundaki bıçağı hissettim. Böyle yapmasına gerek olmadığını söyledim. Koynunda ne olduğunu sordum, kalem olduğunu söyledi. Elini koynuna soktu ve bıçağı çıkardı ardından 3-4 defa bıçağı bana sapladı. Özellikle kalbimin oraya doğru saplamaya çalıştı. Boğazıma da saplamaya çalıştı ama nasıl saplayamadı hatırlamıyorum. Allah korudu. Ben iki elimle bıçağı tutmaya çalıştım. Sağdan soldan çocuklar geldi, o esnada beni eliyle boğmaya çalıştı. O esnada biraz nefes almaya çalıştım" şeklinde konuştu.

"DIŞARI ÇIKARSA BENİ ÖLDÜRECEK"

Aysun Acar, eşinin ceza almasını talep ederek, "Ben belki ölecektim, beni Allah kurtardı. Dışarı çıkarsa beni öldürecek bu işi yarım bırakmayacak. Benimle son kez konuşmasının sebebi öldürmekti. Benim ölmem gerekmiyor, ceza almasını istiyorum. Çocuklarımın yetim kalmasını istemiyorum. Biz kadınız diye hep çile çekmek zorunda mıyız? Yanlış evlilik yaptıysak ömür boyu bunun bedelini ödemek zorunda mıyız?" dedi.