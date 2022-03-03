Koronavirüs maskesi kalkmasına rağmen Trabzonlular tedbiri bırakmadı

Safiye Çakır ise, "Yine de maske takmalıyız. Çünkü virüs bende olur, başkasında da olur bulaş olabilir. Şu an erken, biraz daha beklememiz lazım. Çevremizde maske takmayan çok var, özellikle otobüslerde takmayanlar var. Biraz erken, biraz daha maske takmamız lazım" diye konuştu.