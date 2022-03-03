03 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Koronavirüs maskesi kalkmasına rağmen Trabzonlular tedbiri bırakmadı

Koronavirüs maskesi kalkmasına rağmen Trabzonlular tedbiri bırakmadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.03.2022
ABONE OL
Koronavirüs maskesi kalkmasına rağmen Trabzonlular tedbiri bırakmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam koronavirüs salgınında alınan yeni kararları açıkladı. Bakan Koca açık havada koronavirüs maskesinin artık zorunlu olmadığını duyurmuştu. Trabzon’da açık alanlarda maske takanların çoğunlukta olduğu gözlendi.

Bakan Koca'nın "Artık açık alanlarda maske kullanmak zorunda değiliz" şeklindeki açıklamasına rağmen maske takılmasını isteyen Trabzonlu vatandaşlar, bu konuda biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. Bazı vatandaşlar ise açık alanlarda kişi kendini nasıl rahat hissediyorsa ona göre hareket etmesi gerektiğini dile getirdiler. Sokaklarda genelde maske takanların çoğunlukta olduğu gözlendi.

Hayri Çolak isimli vatandaş, "Herkesin maske takmasını, özellikle 65 yaş üzeri kişilerin maske takmasını tavsiye ediyorum. Büyük küçük fark etmez herkesin takması gerekir" dedi.

Şenol Karaman isimli vatandaş da, "Sağlık Bakanı güzel bir açıklama yaptı ancak maskenin kalkması ne kadar doğru bilmiyorum. Toplu taşıma araçlarında maske mutlaka kullanılması lazım. Hepimiz toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz, insanlara bulaştırabiliriz. Toplu taşıma araçlarında maske kullanılsın, açık alanlarda insanlar kendilerini nasıl rahat hissediyorsa o şekilde kullansın" diye konuştu.

Safiye Çakır ise, "Yine de maske takmalıyız. Çünkü virüs bende olur, başkasında da olur bulaş olabilir. Şu an erken, biraz daha beklememiz lazım. Çevremizde maske takmayan çok var, özellikle otobüslerde takmayanlar var. Biraz erken, biraz daha maske takmamız lazım" diye konuştu.

Nazlı Yavuz, "Vatandaş olarak hastalık tam olarak bitmedikten sonra maske takılmasının zorunlu olmasını öneririm. Şu an erken, herkes aşılanmamış, hastalık bitmemiş, taşıyıcı olabiliyorlar. Dolayısıyla benim için maske önemli. Çevremizde takmayan çok var, yanlış olduğunu düşünüyorum. Kimse kimsenin hayatını riske atmaya hakkı yok. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA