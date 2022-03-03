Koronavirüs maskesi kalkmasına rağmen Trabzonlular tedbiri bırakmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam koronavirüs salgınında alınan yeni kararları açıkladı. Bakan Koca açık havada koronavirüs maskesinin artık zorunlu olmadığını duyurmuştu. Trabzon’da açık alanlarda maske takanların çoğunlukta olduğu gözlendi.
Bakan Koca'nın "Artık açık alanlarda maske kullanmak zorunda değiliz" şeklindeki açıklamasına rağmen maske takılmasını isteyen Trabzonlu vatandaşlar, bu konuda biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu belirttiler. Bazı vatandaşlar ise açık alanlarda kişi kendini nasıl rahat hissediyorsa ona göre hareket etmesi gerektiğini dile getirdiler. Sokaklarda genelde maske takanların çoğunlukta olduğu gözlendi.
Hayri Çolak isimli vatandaş, "Herkesin maske takmasını, özellikle 65 yaş üzeri kişilerin maske takmasını tavsiye ediyorum. Büyük küçük fark etmez herkesin takması gerekir" dedi.
Şenol Karaman isimli vatandaş da, "Sağlık Bakanı güzel bir açıklama yaptı ancak maskenin kalkması ne kadar doğru bilmiyorum. Toplu taşıma araçlarında maske mutlaka kullanılması lazım. Hepimiz toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz, insanlara bulaştırabiliriz. Toplu taşıma araçlarında maske kullanılsın, açık alanlarda insanlar kendilerini nasıl rahat hissediyorsa o şekilde kullansın" diye konuştu.
Safiye Çakır ise, "Yine de maske takmalıyız. Çünkü virüs bende olur, başkasında da olur bulaş olabilir. Şu an erken, biraz daha beklememiz lazım. Çevremizde maske takmayan çok var, özellikle otobüslerde takmayanlar var. Biraz erken, biraz daha maske takmamız lazım" diye konuştu.
Nazlı Yavuz, "Vatandaş olarak hastalık tam olarak bitmedikten sonra maske takılmasının zorunlu olmasını öneririm. Şu an erken, herkes aşılanmamış, hastalık bitmemiş, taşıyıcı olabiliyorlar. Dolayısıyla benim için maske önemli. Çevremizde takmayan çok var, yanlış olduğunu düşünüyorum. Kimse kimsenin hayatını riske atmaya hakkı yok. Biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EYT son durum: EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman çıkacak? SSK ve Bağ-Kur'lular dikkat!
- Survivor birleşme partisi ne zaman? 2022 Survivor birleşme partisinde neler var?
- Fenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2022 FB TS maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Ankara yarın okullar tatil mi? 4 Mart Ankara kar tatili var mı?
- Gamze Orman kimdir? Fikret Orman'ın yeğeni Gamze Orman kimdir, kaç yaşında?
- Sitare Akbaş kimdir? Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? Murat Dalkılıç ilk kez konuştu
- EKPSS geç başvuru ne zaman? 2022 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- 2022 pancar parası ne zaman yatacak? Pancar paraları yatırıldı mı?
- 10 bin bekçi alınacak denilmişti! EGM Polis Akademisi 2022 bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? Son gelişmeler...
- ALES/1 başvuru son gün: 2022 ALES sınavı ne zaman yapılacak? ALES sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
- İBB burs taksit tarihleri 2022! İBB bursu 3. taksit ne zaman yatacak?
- Kira zammı 2022 Mart son dakika: Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ev sahipleri bu ay kiralara ne kadar zam yapacak?