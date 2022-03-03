Ortaköy'de otelin 7’inci katından düştü! Bir kişi gözaltına alındı
Son dakika haberine göre: Beşiktaş Ortaköy’de otelin 7’nci katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının yanındaki erkek ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Olay saat 01.15 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın kaldığı otelin 7'nci katından zemine düştü. Kadın düştüğü yerde ağır yaralandı.
KADIN 7'NCİ KATTAN DÜŞTÜ
Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YÜZÜNDE İZ BULUNAN ERKEK GÖZALTINA ALINDI
Olay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde iz olduğu iddia edilen erkek, polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre otel ve çevresinde uzun süre inceleme gerçekleştirdi.
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