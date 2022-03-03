Ortaköy’de otelin 7’inci katından düştü! Bir kişi gözaltına alındı



YÜZÜNDE İZ BULUNAN ERKEK GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında kadının yanında bulunan ve yüzünde iz olduğu iddia edilen erkek, polis tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken olay yeri inceleme ekipleri de uzun süre otel ve çevresinde uzun süre inceleme gerçekleştirdi.