Üniversiteli Hazel'in hayalleri 1 günde elinden yıkıldı! "Tek geçim kaynağımı elimden aldı"





"BENDEN ÖNCE DE İNSANLARI MAĞDUR ETMİŞ"

Aynı şahsın daha önce de başkalarını mağdur ettiğini belirten Hazel, "30 Ocak günü sabahtan mesaj atmaya başladım. Cevap gelmeyince şüphelendim. Gün içerisinde karakola gittim. Öncelikle savcıya gitmem gerekiyormuş. Süreç şuan daha da yavaş gidiyor. Hala olayın savcılığa gitmesini bekliyoruz. Benden öncesinde de başka kişileri dolandırmış. Aynı şekilde hep kamera ve böyle değeri yüksek elektronik cihazları kiralamak amacıyla alıp sonrasında internet sitesine satmak için koyuyor. Benim ekipmanımı 30 Ocak'ta ben karakola gittiğim zaman sözleşme tarihi içerisinde olduğu için ifademi almadılar. 31'ne girdiğimiz gece ifade verdim. Konuştuk, her şeyi anlattım. Tüm kanıtlarımı sunarak makinelerin seri numaralarını verdim. Güncel tutarını hesapladık. Yaklaşık 77 bin TL kadar değeri var ekipmanların. 1 gün sonra sabah uyandığım ve o sıra internet sitelerinde takip etmeye başladım ekipmanlarımı ilanlara koyar diye. Şaşırtmadı ayın 31'nde direkt benim ekipmanımı ilana koymuş. Görür görmez tekrar ifade vermeye gittim. Ek ifade verdiğim içinde savcıya gitmesi gerekiyormuş. Satışa konulan internet sitesine yazılmış o siteden cevap bekleniyormuş" şeklinde konuştu.