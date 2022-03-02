3 yıllık tacizin sonu cinayetle bitti
Kars'ın Arpaçay ilçesinde Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Azra Erdağı köyde hayvanlarını otlatmak için dışarı çıktığında kendisini rahatsız ettiği ileri sürülen 40 yaşındaki 3 çocuk babası Birdal Doğan ile karşılaştı. Babasının tabancasıyla dışarıda bulunan genç kız, kendisini kaçırıp evlenmekle tehdit eden Doğan'a 4 el ateş açtı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Doğan, bölgeye gelen ekiplerşin incelemesi sonrası Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kız ise olay yerine gözaltına alındı. Olayla ilgili jandarma çalışmalarını sürdürürken, köyde taraflar arası herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.
3 YILDIR AZRA'NIN PEŞİNDEYDİ, KAÇIRMAK İÇİN ADAM TUTMUŞTU
Sabah'ın haberine göre Azra Erdağı'nın babası Şaban Erdağı, 3 yıldır kızının rahatsız edildiğini ve daha önce Birdal Doğan'ın bu nedenden dolayı darp edildiğini söyledi. Erdağı; "Kızımın 3 yıldır peşindeydi. Sürekli rahatsız ediyordu. 5-6 ay önce böyle bir şey olduğunu duyduk ama inanmadık. Sonra 2,5 ay önce Birdal'ın eşi gelip bize durumu anlattı.
Sonra kızımla yeniden konuştum. Kendisi doğruladı, rahatsız ettiğini söyledi. Tehdit ettiği için korkmuş, bize bir şey söyleyememiş. Sonra biz toplandık, adamla konuştuk. Orada arbede çıktı. Bir daha yapma dedik. Bizim köylümüz. Akıllanmıştır, dedik ama sonra yine tehditler etmeye başlamış. Bizden korktuğu içinde söylememiş. Kızımı kaçırmak için adam tutmuş. Gördüğünüz yerde arabaya atın getirin demiş. Bundan dolayı da kızım yanında bıçak taşıyormuş" dedi.
OLAY GÜNÜ SALDIRDI
Olay günü ise Birdal Doğan'ın Azra'yı evinin önünde saldırdığını iddia eden Şaban Erdağı şunları söyledi; "Olayın olduğu gün eşimi, oğlumla hastaneye yollamıştım. Kızım normalde Pazartesi günü okula gidiyordu. Yatılı okuyordu. O gün oğlum ve eşim evde olmadığı için bana yardım etsin diye evde kaldı.
Meradaki hayvanları ahıra bağlaması için Azra'nın peşinden hayvanları yolladım. O sırada kapımızın önünde bu adam yine gelmiş. Köyde bunu görmüş, tedirgin olmuş. Sürekli mesajlarla tehdit ediyordu çünkü. O sırada evde benim tabancam duruyordu. İçeriden onu almış. Kızımın ifadesine göre kendisine saldırmış. Sonra olan olmuş" diye konuştu.
"HAYALLERİMİZ YIKILDI, ADALETE GÜVENİYORUZ"
3 çocuk babası Şaban Erdağı, can güvenliklerinin olmadığını ve adalet istediklerini söyledi. Erdağı; "Kızımın hayalleri vardı. En büyük oğlum yüksek lisans yapıyordu. Hepsini okutmak için hayatımı ortaya koydum. Kızımda başarılıydı. İyi bir üniversite okumak istiyordu. Ama bu olay hayallerimizi bitirdi. Can güvenliğimizde yok. Ne yapacağımızı şaşırdık. Adalet elbet yerini bulacak. Devletimize inanıyor, güveniyoruz. Benim kızım karıncayı incitmez. Neler yaşadığını herkes biliyor" dedi.
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