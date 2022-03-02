3 yıllık tacizin sonu cinayetle bitti

3 YILDIR AZRA'NIN PEŞİNDEYDİ, KAÇIRMAK İÇİN ADAM TUTMUŞTU

Sabah'ın haberine göre Azra Erdağı'nın babası Şaban Erdağı, 3 yıldır kızının rahatsız edildiğini ve daha önce Birdal Doğan'ın bu nedenden dolayı darp edildiğini söyledi. Erdağı; "Kızımın 3 yıldır peşindeydi. Sürekli rahatsız ediyordu. 5-6 ay önce böyle bir şey olduğunu duyduk ama inanmadık. Sonra 2,5 ay önce Birdal'ın eşi gelip bize durumu anlattı.

Sonra kızımla yeniden konuştum. Kendisi doğruladı, rahatsız ettiğini söyledi. Tehdit ettiği için korkmuş, bize bir şey söyleyememiş. Sonra biz toplandık, adamla konuştuk. Orada arbede çıktı. Bir daha yapma dedik. Bizim köylümüz. Akıllanmıştır, dedik ama sonra yine tehditler etmeye başlamış. Bizden korktuğu içinde söylememiş. Kızımı kaçırmak için adam tutmuş. Gördüğünüz yerde arabaya atın getirin demiş. Bundan dolayı da kızım yanında bıçak taşıyormuş" dedi.