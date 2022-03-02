Kastamonu’da binadan alevlerin yükseldiğini fark eden polisler 5 kişinin hayatını kurtardı

5 KİŞİ KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler gelene kadar binada yaşayan 5 kişiyi polisler tahliye etti. Yan tarafta bulunan boş binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin TOMA'lı müdahalesiyle söndürüldü.