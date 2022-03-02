Kastamonu’da binadan alevlerin yükseldiğini fark eden polisler 5 kişinin hayatını kurtardı
YAŞAM DHA
Kastamonu’da, iki katlı binadan alevler çıktığını gören emniyet güçleri, binada oturan beş kişiyi uyandırarak kurtardı. Yangın sonucunda 1 kişi dumandan etkilendi, iki binada ise hasar meydana hasar meydana geldi.
Kastamonu Yavuz Selim Mahallesi Ömerağa Sokak'taki 2 katlı binanın çatı katında saat 04.00 sularında yangın meydana geldi.
POLİS BİNA SAKİNLERİNİ UYANDIRDI
Mustafa A.'ya ait evin çatasından alevler yükseldiğini gören Şehit Polis Recep Şahin Polis Merkezi'nde görevli memurlar, dairelerin zillerini çalarak binada oturanları uyandırdı.
5 KİŞİ KURTULDU
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler gelene kadar binada yaşayan 5 kişiyi polisler tahliye etti. Yan tarafta bulunan boş binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin TOMA'lı müdahalesiyle söndürüldü.
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