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3. cemre ne zaman düşüyor? Cemre toprağa ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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3. cemre ne zaman düşüyor? Cemre toprağa ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor?

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde soğuk havaların devam etmesi ile birlikte gözler üçüncü ve son cemreye çevrildi. Toprağa düşmesi ile sıcakların başlamasını ifade eden cemrenin hangi tarihte düşeceği merak ediliyor. Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 3. cemre ne zaman düşüyor? Cemre toprağa ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

3. cemre ne zaman düşüyor? Sıcak havalara hasret kalan vatandaşlar bu yıl cemrelerin düşeceği tarihi merak ediyor. İlk iki cemrenin düşmesi ile birlitke gözler son cemreye çevrildi. Son cemrenin toprağa düşmesi ile birlikte havaların ısınacağına inanılırken, mart ayında gerçekleşecek olan son cemre hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 3. cemre ne zaman düşüyor? Cemre toprağa ne zaman düşecek? Yaz ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...

3. CEMRE NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya, ikinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düştü.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteorolojik ve astronomik olarak farklılık gösteren yaz mevsiminin ilk günü, 1 Haziran olarak biliniyor.

Meteorolojik verilere göre 1 Haziran 2022 tarihi yaz mevsiminin ilk günü olacak.

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Türk dünyasında "yeni yılın başlangıcı", "baharın müjdecisi", "doğa bayramı" olarak kabul gören ve bilinen tarihi 18 asırdan fazla olan Nevruz Bayramı, asırlardır devam eden gelenekleriyle 21 Mart'ta coşkuyla kutlanacak.

NEVRUZDA RİTÜELLER

Başta Anadolu, Orta Asya ve çeşitli coğrafyalarda kutlanan Nevruz Bayramı'nın ritüelleri de kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Kimi inanışlarda yeni senenin başladığı o güne günahlarından arınmış girmek isteyenler ateşten atlıyor. Yıkanmak ve sudan atlamak da arınmak için yapılan adetler arasında bulunuyor. Ateş ve sudan atlamak tüm nevruz kutlamalarındaki ortak unsurlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Bugüne özel kurulan ve 7 çeşit yemeğin bulunduğu "nevruz sofrası"na toplu halde oturuluyor. Yılın bolluk ve bereketle geçmesi için kurulan zengin sofrada, herkes her yemekten yiyerek, senenin o rahatlıkta geçmesini diliyor.

"Semeni" geleneği de uzun yıllardır yaşatılıyor. Bu gelenekte, tarımda bereketli bir yıl dileğiyle, nevruzdan önce kaplarda arpa, buğday çimlendiriliyor ve bunlar sofralara konuluyor.

Yeni yılı yeni kıyafetler giyerek karşılayan insanlar, öncesinde evlerini temizliyor, varsa yıkılan yerleri onarıyor, badanalarını yapıyor. İnsanlar böylece yeni yılda her şeyin yeni olmasına özen gösteriyor.

Nevruzda mezarlık ziyareti de sık görülen ritüellerden. Bu ritüel, ecdatla evladın buluşması olarak görülüyor. Kabir ziyaretlerinde atalara saygı gösteriliyor.

Nevruz Bayramı kutlamalarında yumurtaların tokuşturulması da yaygın görülüyor. Üremeyi ifade eden yumurtalar, bolluk için boyanıyor ve tokuşturuluyor. Ayrıca spor müsabakaları düzenleniyor, şarkılar söylenip dans ediliyor, şairler şiir okuyor.

Nevruzun tarihi Ergenekon'a dayandırıldığından o gün demir dövülerek Ergenekon'dan çıkış da kutlanıyor.

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