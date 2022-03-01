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Kırklareli'nde göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Kırklareli’nde göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 10 yabancı uyruklu yakalandı. Öte yandan yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüleri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul yolunda yaptığı trafik uygulamasında Ö.K, ve Ö.G. yönetimindeki taksileri durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada Fas uyruklu 10 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı uyruklulara organizatörlük yaptığı iddiasıyla otomobil sürücüleri gözaltına alındı.

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