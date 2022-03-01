Esenyurt’ta kurşuna dizildi, otomobiliyle hastaneye gitti





TİCARİ TAKSİYE ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ

Ekipler, cadde üstünde silahlı saldırının yaşandığı ve taksinin olay sonrasında park halinde bulunduğu yere geldi. Etrafa saçılan boş kovanları toplayan polis, çok sayıda kurşun isabet eden ticari taksinin üstünde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırının yaşandığı cadde üstünde esnaf olan Rami Fetullahi, "Biz o sıra çalışıyorduk. 4-5 silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımız zaman hiçbir şey görmedik. 2 tane taksi varmış. Taksinin biri gitmişti. Diğeri ise orada bekliyordu" dedi.