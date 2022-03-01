Esenyurt’ta kurşuna dizildi, otomobiliyle hastaneye gitti
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir ticari taksi şoförü ile konuşan 4 kişilik grup yanlarına yanaşarak camını açan başka ticari aracın şoförüne daha bilinmeyen bir sebeple kurşun yağdırdı. Yaralı şoför aracını hastaneye sürerek hayatta kalmak isterken, saldırıya uğradığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, akşam sularında İstanbul Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen dört kişi yol kenarında bekleyen ticari taksi şoförünün kapısını açarak konuşmaya başladı. Bu esnada 34 TJV 43 plakalı ticari taksi sürücüsü, yol kenarında bekleyen kimliği belirsiz dört kişinin yanına yaklaşarak camı açıp konuşmak istedi. Ticari taksi şoförünün yanaştığı esnada şahıslardan bir tanesi daha bilinmeyen bir nedenle elindeki tabanca ile ateş etmeye başladı.
TAKSİCİ NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Neye uğradığını şaşıran ticari taksi sürücüsü aracıyla uzaklaşırken, şüpheli 4 kişi ise kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan taksi sürücüsü kullandığı taksiyle en yakın hastaneye giderek yardım istedi. Yaralı sürücüyü gören sağlık ekipleri, sürücüyü hastaneye alarak tedavisine başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
TİCARİ TAKSİYE ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETTİ
Ekipler, cadde üstünde silahlı saldırının yaşandığı ve taksinin olay sonrasında park halinde bulunduğu yere geldi. Etrafa saçılan boş kovanları toplayan polis, çok sayıda kurşun isabet eden ticari taksinin üstünde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırının yaşandığı cadde üstünde esnaf olan Rami Fetullahi, "Biz o sıra çalışıyorduk. 4-5 silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımız zaman hiçbir şey görmedik. 2 tane taksi varmış. Taksinin biri gitmişti. Diğeri ise orada bekliyordu" dedi.
O ANLAR KAMERADA
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde ticari taksiye gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 4 kişinin yol kenarındaki ticari taksinin etrafında beklediği, daha sonra yoldan geçen başka bir taksinin kenara yanaştığı ve bekleyen şahıslardan birinin silahını çekerek yanaşan ticari taksiye ateş ettiği görülüyor. Saldırıya uğrayan ticari taksi olay yerinden hızla uzaklaşırken, saldırganlar ise farklı yöne doğru koşarak uzaklaşıyor.
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