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Yargıtay’dan kötü haber geldi: Telefon yerine oyuncak veya salatalık yollayanların başı yandı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.03.2022 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022
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Yargıtay’dan kötü haber geldi: Telefon yerine oyuncak veya salatalık yollayanların başı yandı

İnternet siteleri üzerinden piyasa değerinin altında cep telefonu satışı yapan dolandırıcılara kötü haber Yargıtay’dan geldi. Yüksek Mahkeme; insanlara cep telefonu gibi değerli cihazlar yerine salatalık veya oyuncak yollayan zanlı ile ilgili verilen beraat kararını bozdu. Sanal dünya üzerinden dolandırıcılık yapan sahtekarlar, ‘Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu’ndan yargılanacak.

İnternetten satışta cep telefonu yerine sigara bırakma cihazı, salatalık, oyuncak gibi ucuz malzeme yollayan bir dolandırıcı, 'Nitelikli dolandırıcılık' davasından beraat etti.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz müracaatı üzerine harekete geçen Yargıtay 15. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karar verdi.

KARAR

Kararda, sanal alemden vatandaşları dolandıranların nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna dikkat çekildi. Kararda, "Olayda sanığın bir internet sitesinde cep telefonu satışı için ilan verdiği, mağdurla 150TL'ye satış konusunda anlaşıldığı, ortadadır. Anlaşılan ücretin sanığın verdiği hesaba yatırıldığı ancak sanığın gönderdiği koli açıldığında içinden sigara bırakma cihazının çıktığı belirlenmiştir. Kargodan cep telefonuyla karıştırılması hayatın olağan akışına uygun olmayan sigara bırakma cihazı çıkması sonucu yapılan incelemede sanığın, farklı mağdurlara yönelik benzer eylemlerde de bulunmuş ve bu konuda başka davalar da adına açılmış olduğu görülmüştür. Sonuç olarak sanığın baştan itibaren dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği ve fiilinin Türk Ceza Kanunu'nun.158/1-f maddesinde düzenlenen bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir" denildi.

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