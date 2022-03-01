İstanbul Küçükçekmece’de kuaföre silahlı saldırı: 1’i ağır 6 yaralı

Kuaför dükkânında bulunan 6 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.





1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI



Olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak olay yeri inceleme çalışması gerçekleştirdi.

Yaralanan 6 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirerek kaçanlar ise her yerde aranıyor.



"ABİLERİNİ VURMUŞLAR"



Silah seslerini duyan bir kişi de "Berbere sıkmışlar tam olarak biz de bilmiyoruz. Saldırı erkek kuaförüne oldu. Aralarında hasımlık var. Abilerini vurmuşlar. Tam olarak biz de hepsini bilmiyoruz" dedi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.