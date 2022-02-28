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İstanbul Valiliğinden Beyoğlu'ndaki izinsiz gösteriyle dair SON DAKİKA açıklaması: 26 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2022
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İstanbul Valiliğinden Beyoğlu’ndaki izinsiz gösteriyle dair SON DAKİKA açıklaması: 26 kişi yakalandı

Son dakika | İstanbul Valiliği, İstiklal Caddesi'nde uyarılara rağmen eylem yapan gruptan 26 kişinin yakalandığını bildirdi. Valilik açıklamasında "Uyarılara rağmen eylem yapmakta ısrar eden gruptan 26 şahıs yakalanmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir" denildi.

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