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Madde bağımlısı genç anne ve babasını öldürdü!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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Madde bağımlısı genç anne ve babasını öldürdü!

Son dakika haberine göre: Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesinde madde bağımlısı gencin silahla vurduğu anneden sonra baba da hayatını kaybetti.

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