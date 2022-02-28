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Kayseri'de deprem! AFAD son dakika duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Kayseri’de deprem! AFAD son dakika duyurdu

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayseri'de merkezi Pınarbaşı ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 17.83 kilometre derinlikte meydana geldi.

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