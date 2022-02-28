Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in acı günü: Agebeyi Ahmet Demir vefat etti
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in, Eskişehir'de vefat eden ağabeyi Ahmet Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in ağabeyi Ahmet Demir, Eskişehir'de hayatını kaybetti.
Ahmet Demir için Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene İsmail Demir'in yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile çok sayıda kişi katıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kira artış oranı 2022 Mart zammı ne kadar? Ev sahipleri ne kadar zam yapacak? Mart ayı kira zammı son durum!
- Akaryakıt fiyatları son dakika! Mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 1 Mart'tan itibaren...
- 1 haftalık tatil ne zaman? 2022 Nisan ara tatili ayın kaçında yapılacak? MEB ikinci ara tatil hangi günler?
- Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2022 Şubat ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanır?
- Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2022 ZTK çeyrek final tek maç mı oynanacak? ZTK fikstürü...
- Doğalgaz desteği ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz desteği başvurusu başladı mı?
- Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi belli oldu mu? 2022 Ziraat Bankası mazot gübre desteği ne zaman verilecek?
- Emeklilerin gözü orada! 2022 SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Asgari ücret formülü gündemde
- İstanbul'a kar yağacak mı? Bu hafta İstanbul'da kar yağışı olacak mı?
- CTE 5.563 personel alımı ne zaman? Adalet Bakanlığı CTE İnfaz Korumu Memuru başvuru şartları nelerdir?
- Şule Yüksel Şenler kimdir, ne zaman öldü? Şule Yüksel Şenler hayat hikayesi...
- Sadi Somuncuoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? Eski bakan Somuncuoğlu hayatını kaybetti!