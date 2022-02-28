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Bolu’da tartıştığı sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.02.2022 Güncelleme Tarihi: 28.02.2022
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Bolu’da tartıştığı sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltına alındı

Bolu'da, tartıştığı erkek arkadaşı C.A.’yı sırtından bıçaklayarak ağır yaralayan N.G. adlı kadın emniyet güçlerince gözaltına alındı. Yaralı adama yoğum bakımda tedaviye alınırken saldırgan kadın ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Olay, saat 01.30 sularında Tabaklar mahallesi İkizler sokakta bulunan bir binada yaşandı.

İddiaya göre, evde bulunan C.A ile sevgilisi N.G. adlı kadın arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine N.G. mutfaktan aldığı bıçağı C.A.'nın sırtına sapladı.

SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYIP 112'Yİ ARADI

C.A., kanlar içinde yerde kalırken, sevgilisi N.G. durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

YOĞUN BAKIMDA

Ağır yaralanan C.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. N.G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartıştığı sevgilisini sırtından bıçakladı TARTIŞTIĞI SEVGİLİSİNİ SIRTINDAN BIÇAKLADI

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