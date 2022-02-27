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Mersin'de servis otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 32 yaralı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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Mersin’de servis otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 32 yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu bir kişi öldü 32 kişi yaralandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.

Yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yoluna düşen otobüs, 33 KR 401 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada otobüsteki 3'ü ağır 28 işçi ile otomobildeki biri ağır 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Silifke ve Aydıncık ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Silifke Devlet Hastanesinde tedaviye alınan otomobildeki bir yaralı kurtarılamadı.

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