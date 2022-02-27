Mersin'de servis otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü 32 yaralı
YAŞAM AA
Mersin'in Gülnar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu bir kişi öldü 32 kişi yaralandı.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan otobüs, Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya kara yolundaki viyadükte kontrolden çıktı.
Yaklaşık 3 metre yükseklikten bağlantı yoluna düşen otobüs, 33 KR 401 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Kazada otobüsteki 3'ü ağır 28 işçi ile otomobildeki biri ağır 5 kişi yaralandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Persler üzerine sefere çıkan Makedonyalı Büyük İskender Anadolu'ya geçtiğinde kimin mezarını ziyaret etmiştir?
- Valeri Gerasimov kimdir? Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov kaç yaşında? Görevden alındı mı?
- Swift yaptırımı ne demek? Rusya swift sisteminden çıkarılında ne olur? Swift sistemi nedir, ne işe yarar?
- Mart ayı kira zammı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart kira artış oranı ne kadar? Kiralara ne kadar zam yapılacak?
- Miraç gecesi çekilecek tesbihler: Diyanet Miraç Kandili'nde hangi tesbihler ve zikirler çekilir? Büyük istiğfar duası...
- Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? 12 rekat hacet namazı ve tesbih namazı nasıl kılınır? Nasıl niyet edilir?
- Cemreler ne zaman düşer? 2022 ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Havalar ne zaman ısınacak?
- İlhan İrem öldü mü, sağlık durumu nasıl? İlhan İrem kimdir, kaç yaşında? Eşi Hansu İrem kimdir?
- Adalet Bakanlığı 12 bin 823 personel alım başvuruları ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı personel alım sınavı başvuru tarihleri belli mi?
- Sercan Yıldırım Survivor'dan ayrılıyor mu? Survivor Sercan diskalifiye mi olacak? Olay yaratan fragman...
- Miraç hediyeleri: Miraç gecesi Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'e verilen hediyeler nelerdir?
- Miraç gecesi yaşananlar: Hz. Muhammed göğe nasıl yükseldi? Miraç gecesi ne oldu? İşte mucizevi yolculuğun ayrıntıları