"Size bu ülkede nefes almak bile haram" diyerek copladılar

DİPLOMASINI 14 YIL SONRA ALABİLDİ

KONYALI Refika Kart, 2001'de sözde devamsızlık yüzünden ancak gerçekte başörtüsü yasağına uymadığı için okuldan atıldı. Ancak Kart içindeki okuma azmini hiç kaybetmedi. İki çocuk annesi Kart vesayet zulmü yüzünden yarıda bırakmak zorunda kaldığı eğitimine yıllar sonra yeniden başlayarak 2015'te üstelik onur belgesiyle tarih bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını da tamamlayan Kart "İyi ki o dönem dik durmuşum. Bugün hâlâ kararımın arkasındayım. Bizler bu mücadeleyi vermeseydik kızlarımız bugün başörtüleriyle okuyamayacaklardı. Ne mutlu bana, kızım başörtüsü ile üniversiteye gidebiliyor" dedi.

ÇİÇEKTİN, BÖCEK OLDUN' DİYEREK DERSE ALMADILAR



28 Şubat mağdurlarından Adanalı Zübeyde Arslan Karagöz (47): Üniversitede kamu yönetiminde okuyordum. En büyük hayalim kaymakam olmaktı. Daha önce başım açıktı. Başörtüsü takmaya karar verdim. Başörtüsü takıp üniversiteye gittiğimde hoca beni içeri almadı. Sonra da 'Çiçektin böcek oldun' diyerek onurumu kırdı. Bu sözü unutamıyorum. Başörtümü çıkartırsan beni derse alacağını söyledi. 3'üncü sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldım. Hayallerimi çaldılar.