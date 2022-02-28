28 Şubat 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı

Aydın'da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.02.2022
ABONE OL
Aydın’da servis minibüsleri çarpıştı: 11 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne personel taşıyan minibüs, aynı yönde seyir halinde olan boş servis minibüsüne çarparak devrildi, 11 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA