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Son dakika: Eyüpsultan'da işçileri taşıyan minibüs devrildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2022 Güncelleme Tarihi: 25.01.2022
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Son dakika: Eyüpsultan’da işçileri taşıyan minibüs devrildi

Son dakika haberi... Eyüpsultan Hasdal Kemerburgaz Yolu'nda işçileri taşıyan minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hasdal - Kemerburgaz Yolu Havalimanı Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Ramazan Eşgünoğlu idaresindeki 34 LMU 462 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak yan yattı.

Kazada, araç içerisinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişiyi olay yerinde tedavi etti. Polis ekipleri ise yolun tek şeridini trafiğe kapattı. Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Servis şoförü Ramazan Eşgünoğlu, "Araç kaymaya başladı. Daha sonra dönerek yan yattı. 3 arkadaş yaralı. Önemli bir şey yok. Güvenlik görevlilerini taşıyordum" dedi.

İSTANBUL TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI NEDENİYLE YOĞUNLUK OLUŞTU
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GH 1581 plakalı kapalı kasa kamyonet devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü yara almadan araçtan çıkarken, kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza yapan aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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