Sivas’ta efsanelere konu olan mağara turizme kazandırılacak
Sivas il merkezine 6 kilometre mesafede yer alan Paşabahçe mesire alanı yakınlarındaki Köroğlu Mağaraları gören vatandaşların ilgisini topluyor. Senelerce efsanelere konu olan mağara turizme kazandırılmayı bekliyor.
Köroğlu'nun mağarada etraf köylerden vatandaşların getirdiği koyun, kuzu benzeri çeşitli hediyelerle hayatını sürdürdüğü belirtiliyor.
Yol üzerinden geçen vatandaşlarda da merak uyandıran Paşabahçe mesire alanı yakınlarındaki Köroğlu Mağaraları turizme kazandırılmayı bekliyor.
"EFSANEYE GÖRE…"
Sanat tarihçisi Yunus Budaktaş, Köroğlu'nun pek çok halk hikayesine konu olduğunu belirterek, "Efsanelere konu olan Köroğlu Mağaraları'nın önündeyiz. Köroğlu Mağaraları Sivas şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Paşa Fabrikası bölgesinde bulunmaktadır. Köroğlu, Türkistan'dan Balkanlara, Anadolu'dan Sibirya'ya kadar Türk halklarının yaşamış olduğu bölgelerde pek çok halk hikayesine ve efsaneye konu olmuş tarihi bir kişiliktir. Burada da efsaneye göre Köroğlu, Bolu beyinden intikamını aldıktan sonra annesi Mihr-i Vefa ile birlikte Sivas'a gelerek gözlerden ırak olan mağaralara yerleşmiş. Ömrünün kalan kısmını burada geçirmiştir. Köroğlu'nun buraya gelip yerleştiğini duyan çevre köylerdeki vatandaşlar Köroğlu'na her yıl çeşitli hediyeler getirmişler ve Köroğlu yaşamını böyle devam ettirmiş'' dedi.
"ŞEHRİN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Budaktaş, mağaranın tanıtımının yapılmasının şehrin kültür ve tarihi açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Bölge aslında Sivas halkı tarafından bilinen bir bölge. Bulunduğumuz alan aslında Sivas halkının sürekli piknik ve eğlenceye gelmiş olduğu Paşabahçe bölgesi. Ancak Köroğlu Mağaraları Sivas kamuoyu tarafından çok fazla bilinmemekle birlikte ciddi bir tanıtım eksikliği bulunmakta. İlgililerin ve yetkililerin gerekli çalışmayı yaptıktan sonra buranın hem halk kültürü anlamında daha çok tanıtımının yapılması, şehir kültür ve tarihi açısından büyük önem arz edecektir'' şeklinde konuştu.
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