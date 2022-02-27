Sivas’ta efsanelere konu olan mağara turizme kazandırılacak

"EFSANEYE GÖRE…"

Sanat tarihçisi Yunus Budaktaş, Köroğlu'nun pek çok halk hikayesine konu olduğunu belirterek, "Efsanelere konu olan Köroğlu Mağaraları'nın önündeyiz. Köroğlu Mağaraları Sivas şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede bulunan Paşa Fabrikası bölgesinde bulunmaktadır. Köroğlu, Türkistan'dan Balkanlara, Anadolu'dan Sibirya'ya kadar Türk halklarının yaşamış olduğu bölgelerde pek çok halk hikayesine ve efsaneye konu olmuş tarihi bir kişiliktir. Burada da efsaneye göre Köroğlu, Bolu beyinden intikamını aldıktan sonra annesi Mihr-i Vefa ile birlikte Sivas'a gelerek gözlerden ırak olan mağaralara yerleşmiş. Ömrünün kalan kısmını burada geçirmiştir. Köroğlu'nun buraya gelip yerleştiğini duyan çevre köylerdeki vatandaşlar Köroğlu'na her yıl çeşitli hediyeler getirmişler ve Köroğlu yaşamını böyle devam ettirmiş'' dedi.