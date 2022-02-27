46 dalgıç, Muş’ta Karasu Nehri’ne düşen Yağmur’u arıyor
YAŞAM DHA
Muş’ta Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki Yağmur Özkan'ı arama-kurtarma çalışmaları altıncı gününe girdi. 46 kişilik dalgıç ekibi, diğer kurumlara ait ekiplerle nehri detaylıca tarıyor.
İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan, 22 Şubat akşamı Sütlüce Mahallesi'ndeki köprüden Karasu Nehri'ne düştü. Özkan'ın suya düştüğünü gören kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu ihbar etti.
İHA ve drone ile nehir yüzeyi, iz takip köpekleriyle de kıyıda tarama yapıldı ancak şimdiye dek Yağmur'u izini bulamadı.
DALGIÇ SAYISI 46'YA ÇIKARILDI
Ekiplerin 40 metre uzunluğunda ağ çektikleri Karasu'daki arama çalışmalarının 6'ncı gününe Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı'nın 23 kişilik su altı arama kurtarma ekibi de katıldı.
Sayıları 46'ya çıkan dalgıçlar, diğer kuruluşlara bağlı ekiplerle Karasu Nehri'nde Yağmur'dan bir iz bulmak için aramaları sürdürüyor.
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