İstanbul Pendik’te Ukraynalı çift evlerinde ölü bulundu

Pendik'te Ukrayna uyruklu kadın ile eşi, evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta 6 katlı binanın en üst katındaki daireye giden polis ekipleri, burada oturan çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.