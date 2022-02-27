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İstanbul Pendik'te Ukraynalı çift evlerinde ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2022
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İstanbul Pendik’te Ukraynalı çift evlerinde ölü bulundu

Son dakika haberleri... İstanbul'un Pendik ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ukrayna uyruklu kadın ile eşi, evlerinde ölü bulundu. Olayın ardından alana gelen emniyet ekipleri soruşturmasını sürdürüyor.

Pendik'te Ukrayna uyruklu kadın ile eşi, evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak'ta 6 katlı binanın en üst katındaki daireye giden polis ekipleri, burada oturan çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Ukrayna uyruklu olduğu öğrenilen kadın ile eşinin cesetleri, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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