27 Şubat 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? 2022 Cemre düşme tarihleri belli mi?

Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? 2022 Cemre düşme tarihleri belli mi?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2022
ABONE OL
Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? 2022 Cemre düşme tarihleri belli mi?

Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğa takvimine göre özellikle kış mevsimini geride bırakıp bahar mevsiminin karşılanmasını simgeleyen cemre düşmesi hadisesi vatandaşın gündeminde. Bilindiği gibi baharın gelişi havaya, suya ve toprağa düşen üç cemrenin ardından tamamlanıyor. İşte, Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? 2022 Cemre düşme tarihleri belli mi?

Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? 2022 Cemre düşme tarihleri belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şubat ayının son haftasında etkili olan yağışlar sona erdi va hava sıcaklıkları yükseldi. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte gözler cemre tarihlerine çevirdi. Doğa takvimine göre mevsimler arası geçişlerde bazı işaretler olduğu düşünüyor. İşte, Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? 2022 Cemre düşme tarihleri belli mi?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olan "cemre"'nin sözlük anlamı kor yani ateştir. Halk arasında ise sıcaklığın artması olarak bilinir. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır. Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

BİRİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Halk arasında baharın müjdeleyicisi olarak adlandırılan cemre bir hafta arayla havaya, suya ve toprağa düşecek.

Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen cemre ilk olarak 19-20 Şubat'ta havaya düşecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA