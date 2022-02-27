Bugün kandil mi? 27 Şubat 2022 ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
Bugün kandil mi? 27 Şubat 2022 ne kandili? Sorularına yanıt aranıyor. Müslümanlar tarafından mübarek olarak kabul edilen üç aylardan recep ayı içerisinde Miraç Kandili de bulunmakta. Miraç Kandili, kısaca İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in (S.a.v) mirac’a yükseldiği gece olarak bilinir ve idrak edilir. İşte, bugün kandil mi? 27 Şubat 2022 ne kandili? Kandil ne zaman? Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
27 Şubat 2022 ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam alemi için kandil tarihlerinin çok büyük önemi var. 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi idrak edilen Regaip Kandili vesilesiyle mübarek üç aylara adım atıldı. 27 Şubat'ta ise Miraç Kandili, Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya ediliyor. İşte, 27 Şubat 2022 ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
BUGÜN KANDİL Mİ? 27 ŞUBAT 2022 NE KANDİLİ?
Miraç Kandili 2022 yılında 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği Miraç gecesi bugün idrak edilecek. Miraç Kandili, 2 Şubat'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27. gecesine denk geliyor.
2022 Kandil günleri: Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri
3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
7 Ekim CUMA: MEVLİD KANDİLİ
2022 Ramazan Bayramı
1 Mayıs PAZAR: AREFE
2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
2022 Kurban Bayramı
8 Temmuz CUMA: AREFE
9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?
Mirâç gecesi, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Mirac olayının hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir. Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlamakta olan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunmaktadır, iman dile getirilmektedir.
Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelmekte olan davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, ayrıca maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmaktır ve fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bugün kandil mi? 27 Şubat 2022 ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?
- Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? 2022 Nisan ara tatili ne zaman?
- Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak?
- Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak? EGM PA ile bekçi alımı başvuru şartları belli mi?
- 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge çıktı mı, kimleri kapsayacak?
- Cemre düşmesi nedir, ne zaman düşer? 2022 Cemre düşme tarihleri belli mi?
- EYT düzenlemesi için kritik süreç! Tarih belli oldu, detaylar netleşiyor! Asgari ücret, emekli ve memur zammı...
- 27 Şubat kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Şubat Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte eleme adayı...
- TOKİ ucuz fiyatlı daire satışına start verdi! Geç kalan fırsatı kaçırır! 2+1 3+1 konutların fiyatı 20.576 TL'den başlayan peşinatlar ile...
- Doğalgaz yardımı başvurusu ne zaman bitiyor? Doğalgaz desteği başvuruları bitti mi? İşte tarih açıklaması...
- AÖL sınavları ne zaman, açık öğretim lise sınavı online mı? Açık Lise 2022 MEB AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?