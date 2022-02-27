Bugün kandil mi? 27 Şubat 2022 ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?

27 Şubat 2022 ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam alemi için kandil tarihlerinin çok büyük önemi var. 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi idrak edilen Regaip Kandili vesilesiyle mübarek üç aylara adım atıldı. 27 Şubat'ta ise Miraç Kandili, Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya ediliyor. İşte, 27 Şubat 2022 ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek?