Diyanet: Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi: Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Süt içilmesi ne ifade eder?

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz. Cebrail tarafından Peygamberimize (asm) biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulduğu ve Peygamberimiz (asm)'in bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)

Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)