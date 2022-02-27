Diyanet: Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi: Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Süt içilmesi ne ifade eder?
Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Üç aylar'ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk gelen Miraç Kandili, İslam alemi tarafından bugün huşu içinde karşılanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Miraç Kandilinde süt içmenin anlam ve önemi gündeme geldi. Konu hakkında detayları araştıranlar için merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Diyanete göre Miraç gecesi süt içilmesi ne ifade eder? İşte cevaplar...
Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Miraç gecesi ibadetler ve dualarla karşılanırken, en çok merak edilenlerden biri de Miraç gecesi süt içmenin ne anlama geldiği oldu. Peki, Miraç gecesi süt içmek anlam ve önemi nedir? Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? İşte haberin detayları...
MİRAÇ GECESİ SÜT İÇMENİN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
Miraç gecesi süt içmenin anlam ve önemi şu şekilde açıklanmaktadır:
Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz. Cebrail tarafından Peygamberimize (asm) biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulduğu ve Peygamberimiz (asm)'in bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin." dediği belirtilmektedir. (bk. Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)
Sütün tercih edilmesi ile fıtrat arasındaki ilişki, İslam dininin kolay, rahat huzur veren, insanın fıtratına uygun hükümler ihtiva ettiğine işarettir. Şarap ise kötülüğün anası olduğu için, tercih edilmemiştir. (bk. Nevevî, ilgili hadisin şerhi)
- Hz. Peygamber (asm)'in Mescid-i Aksa'da peygamberlere namaz kıldırdığını ve Hz. Musa'nın kabrinde namaz kıldığını gördüğüne dair rivayetler vardır. (bk. İbn Kesir; Hazin, İsra 17/1. ayetinin tefsiri)
Peygamberimiz (asm)'in bütün peygamberlere imam olarak onlara namaz kıldırması, onun (asm), bütün peygamberlerin şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyor. (bk. Nursi, Sözler, s. 525)
MİRAÇ GECESİ NE OLDU?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
ALLAH, HAZRETİ MUHAMMED'E AHLAK VE FAZİLET DÜSTURLARINI BİLDİRDİ
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.
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