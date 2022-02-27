Çatalla yazdı, milyonlar izledi: Teklifler peş peşe geldi
Bursa’da 23 senedir kaligrafiyle uğraşan Hayri Tekgöz, yemek yediği çatalla yazı yazmayı başardı. Çatalla yazı yazdığı kayda alıp sosyal medyada paylaşan sanatçının videoları dünyada milyonlarca defa seyredildi.
Kaligrafi sanatı ile 23 senedir uğraşan Hayri Tekgöz, yazıyı sanata çeviriyor. Hediyelik eşyalara yazılar yazarak bunları turistlere satıyor. Çeşitli yazı teknikleri geliştirmek için uğraşan Tekgöz, evde yemek yerken aklına çatalla yazı yazmak geldi.
UZUN UĞRAŞLAR SONUCU ŞAHANE BİR ESER ORTAYA ÇIKTI
Uzun uğraşlar sonucu yemek yediği çatalla kaligrafi tarzında yazılar yazmayı başardı.
Çatalla o kadar güzel yazılar yazdı ki bu yazıları yazarken çekim yaparak sosyal medyaya yükledi.
TEKLİFLER PEŞ PEŞE GELDİ
Dünya genelinde 50 milyon takipçisi olan sosyal medya hesapları Tekgöz'ün çatalla yazı yazdığı videoları çok beğenip sayfalarında paylaştı.
Dünya çıpanda üne kavuşan kaligrafi ustasına çok sayıda 'bu yazı tekniğini bana da öğret' diye teklif geliyor.
"YAZI TEKNİĞİM DÜNYA ÇAPINDA TANINDI VE ÇOK BEĞENİLDİ"
Bu yazı tekniğini dünyada ilk kez kendisinin uyguladığını ifade eden Hayri Tekgöz, "Sürekli yapılmayan yazılar üzerine düşünüyordum. Farklı farklı malzemelerle yazı teknikleri konusunda düşünüyordum. Çatalla yazı yazmayı denedim ve başardım. Ortaya harika sonuç çıktı. Kaligrafi sanatındaki güzel yazı tekniklerini çatal yazıya uyarladım. Çatalla yazıyla birçok söz yazdım. Bu yazdığım yazıları sosyal medya hesaplarına yüklemeye başladım. Bu videolar çok beğenildi. Dünya çapında 50 milyon takipçisi olan sayfalar tarafından paylaşıldı. Bu sayede yazılarım milyonlarca kez izlendi. Çatalla yazı tekniğim dünya çapında tanındı ve çok beğenildi. Çatalla yazı tekniğini ilk kez ben başlatmış oldum. Çok sayıda çatal yazı talebi geliyor. Çatalla kaligrafi sanatı kullanarak yazılar yazarak yurt dışına gönderiyorum. Bu yazı tekniğini öğrenmek için çok sayıda kişi ders almak istiyor" dedi.
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