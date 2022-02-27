Çatalla yazdı, milyonlar izledi: Teklifler peş peşe geldi

"YAZI TEKNİĞİM DÜNYA ÇAPINDA TANINDI VE ÇOK BEĞENİLDİ"

Bu yazı tekniğini dünyada ilk kez kendisinin uyguladığını ifade eden Hayri Tekgöz, "Sürekli yapılmayan yazılar üzerine düşünüyordum. Farklı farklı malzemelerle yazı teknikleri konusunda düşünüyordum. Çatalla yazı yazmayı denedim ve başardım. Ortaya harika sonuç çıktı. Kaligrafi sanatındaki güzel yazı tekniklerini çatal yazıya uyarladım. Çatalla yazıyla birçok söz yazdım. Bu yazdığım yazıları sosyal medya hesaplarına yüklemeye başladım. Bu videolar çok beğenildi. Dünya çapında 50 milyon takipçisi olan sayfalar tarafından paylaşıldı. Bu sayede yazılarım milyonlarca kez izlendi. Çatalla yazı tekniğim dünya çapında tanındı ve çok beğenildi. Çatalla yazı tekniğini ilk kez ben başlatmış oldum. Çok sayıda çatal yazı talebi geliyor. Çatalla kaligrafi sanatı kullanarak yazılar yazarak yurt dışına gönderiyorum. Bu yazı tekniğini öğrenmek için çok sayıda kişi ders almak istiyor" dedi.