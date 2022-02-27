Miraç Kandili anlam ve önemi nedir? Miraç olayı nedir, nasıl gerçekleşti?
Miraç Kandili anlam ve önemi nedir? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Peygamberin Miraç'a yükseldiği gecenin idrak edildiği gün olan Miraç Kandili geri sayım sürüyor. İslam aleminin bol bol ibadet, namaz ve oruçla geçirdiği mübarek gün Miraç kelime olarak "Yükselmek – Göğe Yükselmek" anlamını taşır. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre 27 Şubat tarihinde idrak edilecek Miraç Kandili'nin anlam ve önemi merak ediliyor. İşte, Miraç Kandili anlam ve önemi nedir? Miraç olayı nedir, nasıl gerçekleşti?
Miraç Kandili anlam ve önemi nedir? Miraç olayı nedir, nasıl gerçekleşti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Miraç Kandili, her sene Recep ayının yirmi yedinci günü idrak ediliyor. Miraç Kandili İslami kaynaklara göre; Hz.Muhammed'in göğe yükselmesi (Allah katına çıkışı) olarak bilinen bu mübarek gün, Recep ayının 27. Gecesi idrak edilmektedir. İşte, Miraç Kandili anlam ve önemi nedir? Miraç olayı nedir, nasıl gerçekleşti?
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR? İŞTE ANLAMI VE ÖNEMİ!
İslam inancında, Peygamber Muhammed'in göğe yükselmesi hadisesinin yaşandığı bu mübarek gün bu sene 10 Mart tarihinde idrak edilecek. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan Miraç Kandili'nde Müslüman alemi; Kur"ân–ı Kerim okunmalı, Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli, tevbe ve istiğfar etmelidir.
Miraç Kandili, İslam dininde kutsal sayılan gecelerden biridir. Recep ayının 27. gecesidir. Müslümanlar bu gecede Hz. Muhammed'in, Mekke'deki Mescid-i Haram´dan, Kudüs´teki Mescid-i Aksa´ya götürüldüğüne, oradan da gökleri aşarak, Cebrail'in bile giremediği Sidretül Münteha'yı geçerek Allah´ın katına ulaştığına inanırlar. Bu olaya miraç ya da göğe çıkış denir.
Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdiven anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir.
Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.
Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır.
Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.
Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.
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