27 Şubat kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
27 Şubat kandil mi, ne kandili? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün mü soruları milyonlarca müslümanın tarafından araştırılıyor. Hz. Muhammed'in (S.A.V.) göğe yükseldiği gün olan Miraç Kandili, bu yılın ikinci kandili olarak idrak edilecek. İşte, 27 Şubat kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
27 Şubat kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in (S.A.V.) miraca yükseldiği gece olan Miraç Kandili için bekleyiş başladı. Milyonlarca müslüman bu özel gecede dualar edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. İşte, 27 Şubat kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili her yıl Recep ayının 26. gecesine denk geliyor. Miraç kandili bu sene 27 Şubat Pazar gecesi idrak edilecek.
MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ'dan göklere yükselip Yüce Allah'tan vahiy almasıdır. Miracın hediyesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.
Miracın bir diğer hediyesi ise "Âmenerrasulü" diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.
MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandilinde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir. Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.
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