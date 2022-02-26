27 Şubat kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hz. Muhammed'in (S.A.V.) miraca yükseldiği gece olan Miraç Kandili için bekleyiş başladı. Milyonlarca müslüman bu özel gecede dualar edecek ve ibadetlerini yerine getirecek. İşte, 27 Şubat kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek?