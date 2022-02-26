Alzheimer hastası dehşet saçtı! Aldatıldığını düşünüp eşinin boğazını kesti
İzmir'de alzheimer hastası 59 yaşındaki Vedat E., kendisini aldattığını iddia ederek eşi Vasfiye E.'yi sırt ve boyun kısmından birçok kez bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Vedat E. bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği ve evde bir mektup bıraktığı öğrenildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında Süleyman Demirel Mahallesi 1013 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Vedat E., tartıştığı eşi emekli muhasebeci Vasfiye E.'yi mutfaktan aldığı bıçakla boyun ve sırt kısmından birçok kez bıçakladı.
Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin salon kısmında Vasfiye E.'yi hareketsiz şekilde yatarken buldu.
Eşinin yanında duran ve olay sonrası kendi bileğini keserek intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen Vedat E., polis ekiplerine teslim oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Vasfiye E.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Vedat E. ise polis nezaretinde ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Vedat E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi.
EVDE MEKTUP BIRAKMIŞ
Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında, Vedat E.'nin bir mektup bıraktığı tespit edildi.
İddiaya göre, Alzheimer hastası Vedat E.'nin psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle verilen ilaçları kullanmadığını, çok az uyuduğunu ve eşi Vasfiye E.'nin hasta olduğu için kendisini aldattığını, bu nedenle cinayeti işlediğini yazdığı ileri sürüldü.
CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ
Eşi Vedat E. tarafından öldürülen Vasfiye E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede ise Vedat E.'nin olay anında kullandığı bıçağı balkondan aşağıya attığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından incelenmek üzere bıçak delil torbasına koyularak olay yerinden alındı.
Öte yandan, yapılan ilk incelemede Vedat E.'nin, Vasfiye E.'yi 7 kez sırtından bıçakladığı ve boğazını kesmeye çalıştığı iddia edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pi coin ne zaman borsaya girecek 2022? Pi Coin ne kadar, kaç TL’den işlem görecek?
- Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2022 birleşme partisi hangi gün yapılacak?
- PTT personel alımı ne zaman yapılacak? 2022 PTT 55 bin personel alımı tarihi belli mi? İşte şartlar...
- Mazot ve gübre destekleri ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği bugün yatacak mı?
- Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman sona erecek? Doğalgaz fatura desteği başvuruları bitti mi? Ödeme takvimi...
- Survivor ödül oyunu kim kazandı? 25 Şubat Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
- Miraç gecesi namazı nasıl kılınır? Miraç gecesi namazı nasıl niyet edilir, oruç tutulur mu?
- NATO üyesi ülkeler hangileri, kimler? Türkiye ve Rusya NATO ülkesi mi?
- Memur ve emekliye %3.6 maaş farkı! Geriye 5 veri kaldı: Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En az 4 bin 744 TL...
- Kırmızı Oda bugün var mı, yok mu? Kırmızı Oda bugün neden yok, final mi yaptı? 25 Şubat TV8 yayın akışı...
- Emekli ikramiyeleri için kritik hamle... SSK, Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Olası ikramiye hesapları...
- AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? 2022 Açık Lise sınavları nasıl, online mı olacak?