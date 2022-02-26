Alzheimer hastası dehşet saçtı! Aldatıldığını düşünüp eşinin boğazını kesti

İddiaya göre, Alzheimer hastası Vedat E.'nin psikolojik sorunlarının olduğunu ve bu nedenle verilen ilaçları kullanmadığını, çok az uyuduğunu ve eşi Vasfiye E.'nin hasta olduğu için kendisini aldattığını, bu nedenle cinayeti işlediğini yazdığı ileri sürüldü.