Eşinin canını acıttığı iddiasıyla doktora saldırdı! Tutuklandı

"YASAL DÜZENLEMERİ ACİLEN BEKLİYORUZ"

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hastalarına şifa dağıtmaktan başka bir amaçları bulunmayan doktorlarımıza tedavi ettikleri hastaları ve yakınların tarafından yapılan bu çirkin saldırıları en güçlü kınıyoruz.