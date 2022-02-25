‘Zor bitiremezsin’ dediler! 82 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldu
Türkiye’nin en yaşlı üniversite öğrencisi Mustafa Yavuz Yalçınkaya (82), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Yalçınkaya, mezuniyet törenindeki konuşmasında, “Dönüşte ‘Hukuk zor, bitiremezsin. Daha kolay bir okul oku’ dediler” ifadelerini kullandı.
1959 senesinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, okul ve müzik hayatını beraber yürütmeye çalıştı. Fakat 1960'da yaşanan darbe sonucunda lise mezunlarına tanınan yedek astsubay askerlik hakkı ile üniversite öğrenimini bırakan Yalçınkaya, yedek subay öğretmen olarak askere alındı.
82 YAŞINDA HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDU
2018 senesinde çıkan aftan faydalanan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, Hukuk Fakültesi'ni bitirerek 82 yaşında fakülteden mezun oldu. Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi ve en yaşlı aktif müzikle uğraşan insanı olan Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden seçmeli derslerini de vererek mezun olmaya hak kazandı.
Yalçınkaya, mezuniyet töreninde söylediği şarkılarla hocalarının ve sıra arkadaşlarının kulaklarındaki pası da sildi.
"HUKUK ZOR BİTİREMEZSİN, DAHA KOLAY BİR OKUL OKU"
Törende konuşan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, tekrar okula dönmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Bana bu güzel günü hediye eden rektörümüze, dekanımıza ve kıymetli talebe arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ankara Üniversitesi'ne 1959 yılında kaydoldum ve 1960 ihtilali olduktan sonra lise mezunları öğretmen olarak askere alınınca askere gittim. Dönüşte 'Hukuk zor, bitiremezsin. Daha kolay bir okul oku' dediler bana, ben de Dil-Tarih Coğrafya Fakültesi'ne kaydoldum. O arada eşimle tanıştım. Daha sonra Paris'e gittim ve 2 yıl orada kaldım. Derken iki af çıktı. Birinci aftan yararlandım ve hukuk fakültesine geldim. Daha sonra Antalya'daki işlerim yüzünden yine bırakmak zorunda kaldım. Bir af daha çıktı, son afla birlikte üç sene daha devam ederek fakülteyi bitirdim. Fakülteyi bitirmemde emeği geçen ve af çıkaran herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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