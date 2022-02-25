Maltepe’de şaşkına çeviren merdiven: D-100 karayolunun ortasına iniyor
İstanbul ulaşımının önemli ağlarından biri olan D-100 karayolundaki tuhaf merdiven görenleri şaşkına çeviriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "Bostancı-Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" çerçevesinde koyulan ve üst geçitten orta refüje çıkan merdiven, yol çalışması sona ermesine rağmen orada unutuldu. D-100 karayolunda refüje inmesiyle hayrete düşüren merdiven havadan drone görüntülendi.
İstanbul Maltepe ilçesinde araç trafiğinin yoğun olarak yaşandığı, D-100 Karayolu üzerinde yer alan Altıntepe üstgeçitinin ortasındaki tuhaf merdiven görenleri şaşkına çeviriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bostancı - Kayışdağı Arası Yol Kavşak Projesi" çerçevesinde proje alanına inmek için koyulan merdivenin İBB yetkileri tarafından unutulması, ortaya trajikomik görüntüler çıkardı.
DAHA ÖNCE DE UNUTTULAR
Akıllara aylar öncesinde Göztepe köprüsünden yine D-100 karayolunda orta refüje inen merdiven gelse de, Maltepe'de de manzara değişmedi. Yol çalışması tamamlansa da merdivenin kaldırılmamasına kimse anlam veremedi. Üst geçidin ortasına yapılan ve D-100 Karayolu'nun orta refüjüne inen merdivenin kaldırılmamasına vatandaşlar da tepki gösterdi.
KARAYOLUNUN ORTASINDA İNEN MERDİVEN
Öte yandan Altıntepe üst geçidindeki engelli rampasının yıllardır yapılmamasına rağmen üst geçidin ortasından D-100 karayolunda refüje inen merdiven koyulması dikkat çekti.
"ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"
Üst geçidi sürekli kullanan Bünyamin Aydoğdu, "Bir hafta önce burada çalışma oldu. Merdiven bir haftadır burada ve nedenini bilmiyoruz. Cidden bu merdiven komik duruyor. Anlaşılır gibi değil, niye kaldırmadıklarını bilmiyoruz. Yol da olmadı sıkıntılı" dedi.
"YOLA İNEN MERDİVEN KALDIRILSIN KÖTÜ DURUYOR"
D-100 karayolunda orta refüje inen merdivenin kaldırılmasını isteyen Kuzey Doğan, "Maltepe'de kaç haftadır burada alt geçit çalışması var. Bu yollar kapalıydı. Bu merdiven de burada duruyor. Merdiveni niye kaldırmadılar, ben de anlamadım. Gelip kaldırsınlar, kötü duruyor, insanın gözünü yoruyor." diye konuştu.
"BELEDİYE MERDİVENİ UNUTMUŞ"
Maltepe'de yaşayan Fikriye Duran, "Belediye, çalışıyor ama bu merdiven gibi çok şeyi unutuyor. Maltepe'de yaşayan engellilerimiz oluyor. Engelli merdiveni de yarım kalmış geçen burada bir tane aile çok sıkıntı çekti" diye konuştu.
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