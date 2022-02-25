Maltepe’de şaşkına çeviren merdiven: D-100 karayolunun ortasına iniyor



"ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"

Üst geçidi sürekli kullanan Bünyamin Aydoğdu, "Bir hafta önce burada çalışma oldu. Merdiven bir haftadır burada ve nedenini bilmiyoruz. Cidden bu merdiven komik duruyor. Anlaşılır gibi değil, niye kaldırmadıklarını bilmiyoruz. Yol da olmadı sıkıntılı" dedi.