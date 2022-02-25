Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor: Ekiplerden sürücülere uyarı

Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Abant, Kartalkaya, Topuk ve Karduz yaylaları ile kent merkezlerinde de aralıklarla kar etkili oluyor.