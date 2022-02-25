Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor: Ekiplerden sürücülere uyarı
YAŞAM AA
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı bölgesinde hafif kar yağışı ve sis etkili olmaya devam ediyor. Karayolları ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, trafik polisleri şoförleri dikkatli olmaları hususunda uyarıyor.
Bölgede sabah sularında etkili olmaya başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.
Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Abant, Kartalkaya, Topuk ve Karduz yaylaları ile kent merkezlerinde de aralıklarla kar etkili oluyor.
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