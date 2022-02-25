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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor: Ekiplerden sürücülere uyarı

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Bolu Dağı’nda kar yağışı ve sis etkili oluyor: Ekiplerden sürücülere uyarı

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı bölgesinde hafif kar yağışı ve sis etkili olmaya devam ediyor. Karayolları ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, trafik polisleri şoförleri dikkatli olmaları hususunda uyarıyor.

Bölgede sabah sularında etkili olmaya başlayan kar yağışı, aralıklarla sürüyor.

KAR VE SİS ETKİLİ OLUYOR

Kar, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde hafif şekilde etkili oluyor. Güzergahta yer yer sis de görülüyor.

Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü bölgede, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Abant, Kartalkaya, Topuk ve Karduz yaylaları ile kent merkezlerinde de aralıklarla kar etkili oluyor.

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