Zabıtalar bile şoke oldu! Bilecik’te kilolarca kokmuş tavuk ve et ele geçirildi

"HALKIN SAĞLIĞINI ÖNEMSEMEYEN CEZASINI ÇEKECEK"

Denetimler sırasında ekiplerin bir kasapta adeta şok olduklarını anlatan Yılmaz, "Denetimlerimiz sadece kasaplarda değil tüm gıda sektöründe devam ediyor. Bugün yaptığımız denetimlerde bir işyerinde tarihi geçmiş ürünler çıktı.

Denetimlerimiz halkımızın sağlığı için devam edecek. Halkın sağlığını önemsemeyen esnafımız olur ise cezalarını çekecekler. Bu cezalar tekrarlandığı taktirde faaliyetten mene kadar gidebiliyor. Halkımızın karşısında olanın biz de her zaman karşısındayız" dedi.