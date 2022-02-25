Zabıtalar bile şoke oldu! Bilecik’te kilolarca kokmuş tavuk ve et ele geçirildi
Bilecik'te zabıta ekipleri il genelinde kasapları denetledi. Ekiplerin yaptığı denetimde bir işyerindeki kilolarca kokmuş et, tavuk, son kullanma tarihi olmayan yumurta, dondurulmuş pek çok ürün ve sucuklara el konuldu.
Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı dört ekip, şehir genelindeki kasaplarda aynı zamanlı denetim yaptı.
4 EKİP SAĞLIK İÇİN DENETLEDİ
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in halk sağlığı için ekiplere denetimlere devam etmeleri talimatı üzerine Zabıta Müdürü Sali Yılmaz, 4 ayrı ekiple il gelindeki kasapları denetledi.
"HALKIN SAĞLIĞINI ÖNEMSEMEYEN CEZASINI ÇEKECEK"
Denetimler sırasında ekiplerin bir kasapta adeta şok olduklarını anlatan Yılmaz, "Denetimlerimiz sadece kasaplarda değil tüm gıda sektöründe devam ediyor. Bugün yaptığımız denetimlerde bir işyerinde tarihi geçmiş ürünler çıktı.
Denetimlerimiz halkımızın sağlığı için devam edecek. Halkın sağlığını önemsemeyen esnafımız olur ise cezalarını çekecekler. Bu cezalar tekrarlandığı taktirde faaliyetten mene kadar gidebiliyor. Halkımızın karşısında olanın biz de her zaman karşısındayız" dedi.
ZABITA EKİPLERİ ŞOKE OLDU
Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi'nde M.G'ye ait kasap dükkanını denetime giden ekipler adete şok oldu.
İşyerindeki 10 kilo etiketi ve üretim yeri belli olmayan sucuk, 8 kilo kokmuş kırmızı et, 15 kilo kokmuş ve tarihi geçmiş tavuk, 20 kilo etiketsiz ve üretim tarihi belli olmayan işkembe, 105 adet etiketsiz yumurtaya el konuldu.
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