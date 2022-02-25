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Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 15 kilo yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2022 Güncelleme Tarihi: 25.02.2022
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Hakkari’de uyuşturucu operasyonu: 15 kilo yakalandı

Son dakika haberi... Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yüksekova ilçesinde 15 kilo 811 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

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