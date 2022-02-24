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Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2022
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Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ‘Oyun ciddi bir iştir’ sloganıyla düzenlediği Zeka Oyunları Süper Ligi törenle başladı. Türkiye’de düzenlenen tek zeka oyunları olma özelliğini taşıyan etkinliğe katılan 17 ilçedeki 104 ilk ve ortaokuldan yaklaşık 10 bin öğrenci, 3 ay boyunca kıyasıya mücadele edecek.

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