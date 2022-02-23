Testere ile parçaladı! Cinayet sanığından şoke eden ifade: Asitle yok edecektim
2 yıl önce tanışan Süleyman Eken ve Oktay Yılmaz arasında çıkan tartışma cinayetle bitti. Cinayet sanığı Oktay Yılmaz, Eken'i öldürdüğünü itiraf etti. Mahkemede olayı anlatan Yılmaz sözleriyle şaşkınlık yarattı. "Yine olsa aynısını yaparım" diyen Oktay Yılmaz müebbet hapse çarptırıldı.
Antalya'da kayıp olarak aranırken öldürüldüğü ortaya çıkan ve fosseptikte parçalanmış cesedi bulunan Süleyman Eken'in (54) cinayet sanığı Oktay Yılmaz (51) cinayetten ağırlaştırılmış müebbet, yağmadan 11 yıl hapse mahkum oldu. Kardeş Mehmet Yılmaz (46) ise suç delilerini yok etmekten 5 yıl hapse mahkum olurken mahkeme tahliyesine karar verdi. Oktay Yılmaz, "Bana yaptığı hareketler sebebiyle öldürdüm. Aynı hakaretleri tekrar yaşasam yine yapardım" demesi damga vurdu.
Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün 6'nci duruşmada karar çıktı. Duruşmaya Yılmaz kardeşler bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı yargılamanın sonuna gelindiğini, belirterek son savunmalarını yapmalarını istedi. Mehmet Yılmaz ise işlemediği bir suçun cezasını 10 aydır çektiğini belirterek, "3 çocuk babasıyım. Annem kanser hastası, eşim hasta. Bu olay sebebiyle yıprandık. Perişan olduk. Oğlumun hastalığı ilerledi. Ben sadece ağabeyim telefonuna baktım. Kendisiyle görüştüm. Onunla herhangi bir suça karışmadım. Beraatımı talep ediyorum" dedi.
ADALETİNİZE GÜVENİYORUM
Oktay Yılmaz ise bu suçu işlediğini tekrarlayarak , "Ben 1500 TL para için insan öldürecek biri değilim. İlk ifademde belirttiğim gibi maktulün bana yapmış olduğu hakaretler sebebiyle öldürme olayı gerçekleşmiştir. Aynı hakaretleri tekrar yaşasam yine aynı şeyi yapardım. Cesedi yok edebilmek adına parçaladım. Ancak yok edememişim" dedi.
CİNAYET ANINI ANLATTI
Yılmaz kardeşlerden Oktay Yılmaz mahkemede cinayeti işlediğini itiraf ederek, "Ben bu adamı öldürdüm ancak isteyerek ve bilerek öldürmedim" dedi. Maktulle 2 yıl önce tanıştığını belirten Oktay Yılmaz, şöyle konuştu:
"Paraya ihtiyacım vardı. Bir arkadaşımın aracılığıyla tanıştım ve kendisinden birkaç kez faiz karşılığında borç para aldım. Olay günü akşam sıralarında Süleyman Eken'e 2 bin TL ödeme yapacaktım. Ancak yanımda 500 TL vardı. Bu durumu telefonda kendisine söyledim ve parayı tamamlayacağımı belirttim. O da telefonda bana yüksek sesle konuşmaya başladı. Ben de 'Gel alacağını al' dedim. Akşam saat 19.00- 20.00 sıralarında home ofis olarak kullandığım iş yerine geldi. Parayı tamamlayacağımı söyledim. O da 'Ne yapacağız?' dedi. Kendisinden birkaç gün beklemesini ve kalan 1500 TL'yi ödeyeceğimi söyledim. O da bana küfretti. Ben de düzgün konuşması için uyardım. Bana silah çekti. Silahı görünce korktum ve silah tutan elini tuttum. Bu sırada silah patladı. Sonra nasıl yaptığımı hatırlamıyorum ancak mutfaktan bıçak alıp Süleyman Eken'in cinsel organını kesmişim" dedi.
TESTERE İLE KESTİM
Oktay Yılmaz, kendine geldiğinde kardeşi Mehmet Yılmaz'ı çağırdığını, kardeşinin cinayetten haberinin olmadığını belirterek, sonrasında bara gidip alkol aldığını ifade etti. Gece ofise döndüğünü ifade eden Yılmaz, "Süleyman'ın cesedini bıçakla kesmeye çalıştım. Olmayınca ağaç testeresi ile kol ve bacaklarını ayırdım. Bunu yapmam sabahı buldu. Daha sonra cesedi banyoya sürükledim. Naylon poşetlere parçaları koydum. Koli bandı ile sıkıştırdım" dedi.
"ASİTLE YOK EDECEKTİM"
İkinci gün cesedin kol ve bacak kısmını taksi ile götürüp annesinin Döşemealtı ilçesinde bulunan evin fosseptiğine atığını sözlerine ekleyen Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ertesi gün büyük ceset parçası olan gövde ve baş kısmını getirmeye karar verip asitle yok edecektim. Gövde ve baş kısmının bulunduğu ceset poşeti ve bunları keserken kullandığım ağaç testeresini aynı çuvala koydum. Taksiye bindim. Sanayiye giderek asit almak istedim. Ancak o saatte eski sanayideki esnaf kapalıydı. Bu esnada bir konteyner gördüm, gövde ve baş kısmını buraya attım. Bıçak, silah ve cep telefonunu poşete koyup yat limanında denize attım" dedi. Oktay Yılmaz mahkemenin adaletine güvendiğini belirterek, "takdir adaletindir" diye sözlerini tamamladı. Oktay Yılmaz'ın avukatı müvekkilinin bu suçu haksız tahrik altında işlediğini söyledi. Yağma suçunun ise gerçekleşmediğini kaydetti.
MAHKEME İNDİRİMSİZ CEZA VERDİ
Son savunmaların ardından mahkeme Oktay Yılmaz'ın Süleyman Eken'i öldürmekten 'Ağırlaştırılmış müebbet' ve 'Yağma suçundan"'ise 11 yıl hapis cezasına çarptırdığını açıkladı. Hiçbir indirim uygulamadı. Diğer tutuklu kardeş sanık Mehmet Yılmaz'ı ise 'Suç delilerini yok etmekten' 5 yıl hapse mahkum ederek tahliyesine karar verdi.
CESEDİN PARÇALARI FOSEPTİKTE BULUNMUŞTU
Polis, geçtiğimiz nisan ayında evin çevresinde iş makineleriyle kazı gerçekleştirdi. Kadavra köpeği ile yapılan aramada, Süleyman Eken'e ait cesedin parçaları, evin bahçesindeki fosseptiktik kuyusunda bulundu.
Ancak cesedin başı, boyun ile göğüs kafesine ulaşılamadı. Gözaltına alınan Oktay ve Mehmet Yılmaz kardeşler tutuklanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yedi Numara yeniden mi çekilecek? Efsane dizi Yedi Numara tekrar başlayacak mı?
- Bilim Kurulu toplantısı bugün mü, ne zaman? 23 Şubat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak?
- Halit Kıvanç kimdir, kaç yaşındadır? Halit Kıvanç sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir?
- Arda Kural kimdir, kaç yaşında? Emret Komutanım'ın Posta Ferit'i Arda Kural'a ne olmuştu, hastalığı neydi?
- Haydar Dümen'in eşi kimdir? Gül Dümen kimdir, kaç yaşında ve nereli? 100 milyonluk miras için hareteke geçti
- Haydar Dümen mirası ne kadar, kaç TL? Haydar Dümen’in mirası kime kaldı?
- Gizem Tuncer kimdir, kaç yaşında? Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer kim?
- Hayrettin Eren kimdir, kaç yaşındaydı? Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren neden öldü?
- NATO ülkeleri hangileri, kimler var? Ukrayna NATO ülkesi mi? İşte o ülkeler...
- 2022 KPSS başvuruları başladı mı? Ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman?
- Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? Masumlar Apartmanı ne zaman final yapacak?
- 2022 bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı 2022 hangi illerde olacak, şartları nelerdir? JGK ve EGM son açıklamalar...