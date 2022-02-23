İstanbul’da film gibi operasyon! İtalya’ya gitme hayali kuran 2’si Türk 5 kişi Afgan çetenin eline düştü! Fidye isteyip işkence yaptılar

'SÜREKLİ ÇOK EKMEK ALIYORLARDI'

Rehinelerin tutulduğu evin bitişiğinde bakkal işleten Metin Kanal, "Günlerce bu evde işkence yapılmış 5 kişiye. Hiçbir şey fark etmedik. Şüphelenecek bir durum yoktu. Sadece eve giren çıkan çok kişi vardı. Çok fazla ekmek alıyorlardı, sorduğumuzda da 'misafirimiz var' dediler. Hatta evden kaçmadan hemen önce de yine epey bir alışveriş yaptılar" dedi.