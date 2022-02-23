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Son dakika: Güney Marmara feribot seferlerine fırtına engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Son dakika: Güney Marmara feribot seferlerine fırtına engeli

Son dakika haberleri... Erdek ile Adalar güzergahında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

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