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Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor | Bu hafta hava nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2022
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Meteoroloji’den peş peşe uyarı! Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor | Bu hafta hava nasıl olacak?

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kuzey ve Güney Ege Denizi'nde yarın fırtına öngörüldüğü belirtildi. Denizciler ile vatandaşlar dikkatli olması konusunda uyarıldı. Öte yandan 7 il için de sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı. İşte gün gün hava durumu...

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege'de rüzgarın, sabah ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa), Güney Ege'de ise yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı taraflardan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesinin öngörüldüğü belirtildi.

ÖĞLE SAATLERİNDE ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Rüzgarın, cuma günü sabah saatlerinde Ege'nin kuzeyinde, öğle saatlerinden itibaren de güneyinde etkisini kaybetmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Öte yandan herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için başta denizciler olmak üzere herkesin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

7 İLE UYARI!

Yarın sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANTALYA'NIN BATISINDA BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Son radar verileri ve meteorolojik değerlendirmelere göre önümüzdeki iki saat süresince Antalya'nın batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırı, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HANGİ İLLERDE YAĞIŞ OLACAK?

Yarın öğle saatlerinde Antalya'nın doğusu, Konya'nın güney kesimleri ile Mersin ve Karaman çevrelerinde başlayarak akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Yağışların 1500m rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması zamanla 1000m üzeri rakımlı alanlarda yerde kar örtüsü oluşması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde; yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde; buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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