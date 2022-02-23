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Afyonkarahisar'da 3,1 büyüklüğünde deprem

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.02.2022 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
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Afyonkarahisar’da 3,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Afyonkarahisar'da saat 22:22'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada depremin yerin 7.02 kilometre altında meydana geldiği paylaşıldı.

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