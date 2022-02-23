30 yılın en büyük felaketlerindendi! Ayancık’ta selin ardından yaralar sarılıyor

6 AYDA NELER OLDU?

Yaşanan felaketin ardından kentte öncelikle yol çalışmaları başlatıldı. İl Özel İdaresi, kullanılamaz hale gelen iş makinelerinin yerine başka bölgelerden araçlar kiralayarak çalışmalara başlarken, kara yolları ekipleri yollardaki çamurları temizledi, görevliler de Ayancık Çayı'nın kenarında biriken ağaç parçalarını ortadan kaldırdı. Tüm bölgelere ulaşılabilmesi için Ayancık'ta 250 kilometre, Türkeli'de de 50 kilometre olmak üzere toplam 300 kilometre geçici yollar yapıldı. Kara yolları ise yapılan geçici yolları ve baks köprüleri kalıcı hale getirmek için ihale, proje ve saha çalışmalarına başladı. İçme suyu ve kanalizasyon şebekeleri yenilendi. Yıkılan 28 köprüden; ilçenin girişindeki Şevki Şentürk Köprüsü ve ikinci köprünün yapımı tamamlanarak ilçeye giriş için gerekli köprüler açıldı. Sanayi ve İkisu Köprüsü de tamamlanmak üzere. Selde zarar gören Ayancık Devlet Hastanesi faaliyetine başladı. Sanayi bölgesi için ise yenileme çalışmaları yürütülüyor. Diğer köylerdeki köprülerin yerlerine yenisi yapılana kadar İl Özel İdaresi, geçici köprüler yerleştirdi. Afetzedeler için Babaçay köyü içinde afet konteynerleri hazırlanarak sel zedelerin burada konaklaması sağlandı. Hızla süren bu işlemlerle kentte sosyal hayat, bir buçuk ay içerisinde normale döndü. Bölgede yaraların sarılması için çalışmalar ise aralıksız şekilde sürüyor.