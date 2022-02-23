Discord çöktü mü? Discord mesajlar neden gitmiyor, sorun nedir?
Discord çöktü mü? Discord mesajlar neden gitmiyor? Discord kullanıcıları panelde yaşadığı sorunlardan dolayı Discord çöktü mü sorusunun cevabını araştırıyor. Bazı Discord kullanıcıları mesajlar gönderemediğini sosyal medya hesaplarından belirtiyor. Peki; Discord çöktü mü?
Discord çöktü mü? Discord mesajlar neden gitmiyor? Discord kullanıcıları mesajlarını gönderemediğini ve sorun yaşadığını belirtiyor. Discord'ta yaşanan problemler nedeniyle arama motorlarında Discord çöktü mü sorusunun cevabı merak ediliyor.
DİSCORD ÇÖKTÜ MÜ?
Discord kullanıcıları programa giriş yapamadığını veya mesaj göndermediğini belirtiyor ancak konuyla ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.
DİSCORD NEDİR?
Discord online oyun oynayan kişilerin ekip arkadaşlarıyla ya da rakipleriyle iletişim kurmak için sağladığı toplu görüşme platformu olarak biliniyordu. Pandemi süreciyle birlikte Discord'un kullanımı geniş kitlelere yayılmaya başlandı. Skype ve TeamSpeak gibi uygulamalara alternatif olan Discord kısa sürede oldukça fazla kullanıcı sayısına ulaştı.
Discord kısaca içerisinde kanalların olduğu ister görüntülü, ister yazılı, ister sesli bir mesajlaşma uygulaması olarak adlandırılabilir. Aynı WhatsApp grupları gibi Discord içerisinde de ses kanalları bulunur. Bu kanallarda adminler yani yöneticiler tüm yetkilere sahiptir.
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