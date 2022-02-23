Antalya'da kumar baskını: 100 kişiye 181 bin TL ceza kesildi
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kumar oynandığı belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 100 şahsa toplam 181 bin 900 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerlerine yapılan operasyonlarda 2 adet tombala makinası, 2 adet kamera, 2 adet elektrikli hava üfleme makinası, 2 adet televizyon, 259 adet tombala kartı, 180 adet üzerinde sayı bulunan top ve bin 200 adet sayıların üzerini kapatmakta kullanılan pula el konuldu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişilere yönelik yaptıkları çalışmada Kızılsaray ve Elmalı mahallelerinde tombala makinası ile kumar oynatıldığını tespit etti.
Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerlerine yapılan operasyonlarda 2 adet tombala makinası, 2 adet kamera, 2 adet elektrikli hava üfleme makinası, 2 adet televizyon, 259 adet tombala kartı, 180 adet üzerinde sayı bulunan top ve bin 200 adet sayıların üzerini kapatmakta kullanılan pula el konuldu.
Tombala tabir edilen kumar oyunu oynadıkları tespit edilen 100 şahsa toplam 181 bin 900 TL idari para cezası, 4 şahsa "Kumar Makinaları Hakkında Kanun'a muhalefet ve mühür bozma" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.
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