Antalya’da kumar baskını: 100 kişiye 181 bin TL ceza kesildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, il genelinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişilere yönelik yaptıkları çalışmada Kızılsaray ve Elmalı mahallelerinde tombala makinası ile kumar oynatıldığını tespit etti.