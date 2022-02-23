Ankara’da doktora saldırının ardından valilik harekete geçti| Saldırıya uğrayan doktor: Üzerime oturup boğmaya çalıştı
Ankara’da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev alan Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar, ilacını yazmak için rapor istediği hastası tarafından darp edildi. Saldırıya uğrayan Dr. Bakar, yaşadığı kabusu “Masaya, duvara her yere vurdu beni. Üzerime oturdu ve boğmaya çalıştı. Nefes alamadığım için ölüyordum. Şikayetçi oldum" sözleriyle anlattı. Ardından Ankara Valiliği harekete geçti. Bakan Koca'da olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sağlıkçıları koruma kapsamında yeni yasanın yakın olduğunu açıkladı. İşte detaylar…
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yenimahalle Semt Polikliniği'nde yaşanan olayda Feray Y., Nöroloji Uzmanı Dr. Ebru Ergin Bakar'a ilaç yazdırmak istedi. Dr. Bakar, rapor olmadan ilacı yazamayacağını belirtti.. Feray Y. de raporu olduğunu ve eve gidip alacağını söyleyerek, odadan çıktıktan kısa bir süre sonra geri dönüp, Bakar'a saldırmaya başladı. Dr. Bakar, hastası tarafından başı masaya ve duvara vurularak, ardından da üzerine oturularak, şiddete maruz kaldı.
Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Dr. Ebru Ergin Bakar'a hastası tarafından yapılan saldırı ile ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
"NEFRETLE KINIYORUZ"
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hekimimize bir hasta tarafından yapılan menfur saldırıyla ilgili olarak fail hakkında gerekli adli soruşturma derhal başlatılmıştır. Valilik olarak saldırıyı nefretle kınar, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
DOKTOR: SAÇLARIMDAN TUTARAK, 3-4 KEZ BAŞIMI MASAYA VURDU
Bu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dr. Ebru Ergin Bakar'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Bakar ifadesinde, Feray Y.'nin eşiyle birlikte muayene olmak için odasına geldiğini, kendisinden ilaç yazmasını istediğini; ancak talep ettiği ilaçların psikiyatrik ilaçlar olduğunu, yazma yetkisi bulunmadığını hastaya söylediğini aktardı. Bakar, "Feray Y. 'Benim psikiyatri raporum var bana yazabilirsin' dedi. Ben ise 'raporunuz varsa gidin getirin ilacınızı yazayım' dedim. Rapor getirmek için odadan çıktılar. Daha sonra Feray Y.'nin sisteme tanısını yazdığım esnada odama bağırarak geldi. Odamda koltuğumda oturduğum esnada, arkam dönüktü, saçlarımdan tutarak, 3-4 kez başımı masaya vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Hastanın çekmesiyle yere düştüm. Başımın arkasını yere vurdum. Yerdeyken o şahıs üzerime çıktı, nefes almamı engelledi. Bacaklarıyla kollarıma bastırarak, burun kısmımla göğüs kısmımın arasına oturarak başımı tutup çevirerek 5-6 kez kafamı duvara vurdu. Sonrasında güvenlik görevlileri gelerek şahsı odadan çıkardılar" dedi.
HASTA DOKTORU SUÇLADI: ART NİYETLİ DAVRANDIĞINI BİLDİĞİM HALDE…
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Feray Y. ise migren ve fibromiyalji (kronik ağrı) rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, doktoru suçladı. Feray Y. ifadesinde, "Sıram gelmesine rağmen benden sonra gelen 3 hastayı benden önce muayene etti. Beni bilerek bekletti. Ancak şahsa muhtaç olduğum ilaçlarımı almam gerektiği için bekledim. Kapısının önünde derdimi anlattım. Sistemden raporumu göremediğini söyledi. Ben de sağlık ocağında bile bu raporun görünürken kendisinin neden göremediğini sordum. İlaçları sürekli yazdırıyordum, bu zamana kadar hiç böyle bir problem yaşamamıştım. Art niyetli davrandığını bildiğim halde sakinliğimi koruyarak 'peki' dedim. Eşim raporu çıkarttırmak için eczaneye gitti, ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken, kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum. Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyeyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
BAKAN KOCA: SAĞLIK HİZMETİ VERENLERİ KORUYACAK YASAL DÜZENLEMELER YAKIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayla ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir." demişti.
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